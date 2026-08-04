Informations pratiques

Asnelles

Conférence Évocation du littoral du Bessin par les peintres Asnelles –

Chemin de la Dîme Asnelles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:00:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Venez porter un regard neuf sur les paysages familiers du littoral du Bessin, à travers les yeux des peintres qui les ont représentés au fil des siècles. Gérard Pouchain, propose une conférence à la croisée de l’histoire de l’art et du patrimoine local.

Venez porter un regard neuf sur les paysages familiers du littoral du Bessin, à travers les yeux des peintres qui les ont représentés au fil des siècles.

Gérard Pouchain, historien passionné et enfant du pays, auteur d’une quarantaine d’ouvrages et ancien commissaire de nombreuses expositions, propose une conférence à la croisée de l’histoire de l’art et du patrimoine local, à la Grange à Dîme d’Asnelles.

Une soirée conviviale et gratuite, ouverte à tous les curieux d’histoire et d’art normand. .

Chemin de la Dîme Asnelles 14960 Calvados Normandie +33 6 33 31 93 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Évocation du littoral du Bessin par les peintres Asnelles –

Come and take a fresh look at the familiar landscapes of the Bessin coastline, through the eyes of the painters who have depicted them over the centuries. Gérard Pouchain is giving a talk that combines art history and local heritage.

L’événement Conférence Évocation du littoral du Bessin par les peintres Asnelles – Asnelles a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Gold Beach