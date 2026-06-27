Informations pratiques

Chartres

Conférence Faire face au stress des études et de la famille

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-10-06 14:30:00

fin : 2026-10-06 16:00:00

Date(s) :

2026-10-06

La sortie de l’adolescence pour entrer dans l’âge adulte est une période de transition à forts enjeux, pour laquelle chaque individu n’est pas toujours armé suffisamment.

Cette étape de la vie soulève nécessairement de fortes émotions, sur des bases personnelles pas assez solides pour certains. Comprendre les raisons de leurs vécus émotionnels, et leur apporter des outils pour faire face au stress de leurs études ou de leurs relations familiales, permettra à tous les jeunes présents de vivre cette phase dans les meilleures conditions possibles. Par Nelly FORGET et Mélina GUILLET / Univers Emotions. Dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) 2026. .

1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

The transition from adolescence to adulthood is a period of significant challenges, for which individuals are not always sufficiently prepared.

L’événement Conférence Faire face au stress des études et de la famille Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES