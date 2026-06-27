Conférence Faire face au stress des études et de la famille Chartres
mardi 6 octobre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Conférence Faire face au stress des études et de la famille
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06 16:00:00
Date(s) :
2026-10-06
La sortie de l’adolescence pour entrer dans l’âge adulte est une période de transition à forts enjeux, pour laquelle chaque individu n’est pas toujours armé suffisamment.
Cette étape de la vie soulève nécessairement de fortes émotions, sur des bases personnelles pas assez solides pour certains. Comprendre les raisons de leurs vécus émotionnels, et leur apporter des outils pour faire face au stress de leurs études ou de leurs relations familiales, permettra à tous les jeunes présents de vivre cette phase dans les meilleures conditions possibles. Par Nelly FORGET et Mélina GUILLET / Univers Emotions. Dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) 2026. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The transition from adolescence to adulthood is a period of significant challenges, for which individuals are not always sufficiently prepared.
L’événement Conférence Faire face au stress des études et de la famille Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- ChartrEstivales 2026 On va sauver la planete ; Celtic Seven ; Viviane & The Woodpeckers ; C’chartres en chœur ; The Froggyz ; Orchestre Oasis Chartres 17 août 2026
- Partir à l’étranger Atelier Info Jeunes Chartres Chartres 19 août 2026
- Film du patrimoine Amarcord Chartres 22 août 2026
- Brocante de la place Billard Chartres 23 août 2026
- Foulées de la cathédrale de Chartres 2026 une course de 10km chronométrée Chartres 23 août 2026