Conférence : faire vivre ou laisser mourir, que voulons-nous transmettre demain ?, Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération, Rodez

Informations pratiques

Conférence : faire vivre ou laisser mourir, que voulons-nous transmettre demain ? Samedi 19 septembre, 14h30 Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Maisons anciennes, granges, toitures en lauze, paysages : ces éléments qui façonnent notre quotidien sont souvent menacés. Le patrimoine qui nous entoure semble parfois immuable. Pourtant, il est bien plus fragile qu’il n’y paraît.

Témoins du passé, ces lieux et ces constructions sont soumis à l’évolution des usages, aux contraintes économiques, aux transformations urbaines et aux choix collectifs que nous faisons aujourd’hui.

Cette conférence propose d’explorer les enjeux de la conservation du patrimoine : que protéger, pourquoi et jusqu’où ? Une réflexion ouverte sur les décisions qui façonnent le patrimoine de demain.

Réservation obligatoire.

Pays d’art et d’histoire Rodez agglomération 14 place Eugène Raynaldy, 12000 Rodez Rodez 12000 Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.rodez-tourisme.fr/ »}]

Maisons anciennes, granges, toitures en lauze, paysages : ces éléments qui façonnent notre quotidien sont souvent menacés. Le patrimoine qui nous entoure semble parfois immuable. Pourtant, il est n’y…

©Méravilles