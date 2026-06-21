Pontarlier

Conférence Fake-News et théories du complot

Salle Morand Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16 18:30:00

fin : 2026-11-16 20:00:00

Date(s) :

2026-11-16

Organisée par Les Amis du Musée.

La désinformation est un fléau que l’on associe généralement à internet et aux réseaux sociaux. En réalité, son histoire faite de fake news, de rumeurs et autres théories du complots remonte très loin dans le temps. .

Salle Morand Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 12 contact@admdp.com

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English : Conférence Fake-News et théories du complot

L’événement Conférence Fake-News et théories du complot Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS