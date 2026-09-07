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Conférence : féminismes en France, Bibliothèque Victor Hugo, Ifs

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Victor Hugo · Ifs

Conférence : féminismes en France, Bibliothèque Victor Hugo, Ifs

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Victor Hugo
Adresse
Esplanade François Mitterrand, 14123 Ifs
Ville
14123 Ifs
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h30.

Conférence : féminismes en France Vendredi 18 septembre, 19h30 Bibliothèque Victor Hugo Calvados

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Féminismes en France

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Cette conférence socio-historique présente les courants de pensée féministes présents en France : quelles sont leurs différentes perspectives, leurs apports et leurs analyses ? De manière accessible et constructive, Élise Devieilhe présente des concepts essentiels et des autrices majeures, afin de poser les bases d’une culture féministe commune.
– Élise Devieilhe – Association Épicène –

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Féminismes en France

©Sophie Lulague

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