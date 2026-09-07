Conférence : féminismes en France, Bibliothèque Victor Hugo, Ifs
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Victor Hugo · Ifs
Informations pratiques
Conférence : féminismes en France Vendredi 18 septembre, 19h30 Bibliothèque Victor Hugo Calvados
Durée 1h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00
Féminismes en France
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.
Cette conférence socio-historique présente les courants de pensée féministes présents en France : quelles sont leurs différentes perspectives, leurs apports et leurs analyses ? De manière accessible et constructive, Élise Devieilhe présente des concepts essentiels et des autrices majeures, afin de poser les bases d’une culture féministe commune.
– Élise Devieilhe – Association Épicène –
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Féminismes en France
©Sophie Lulague
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