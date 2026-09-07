Conférence : féminismes en France, Bibliothèque Victor Hugo, Ifs

Informations pratiques

Conférence : féminismes en France Vendredi 18 septembre, 19h30 Bibliothèque Victor Hugo Calvados

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T19:30:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Féminismes en France

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Cette conférence socio-historique présente les courants de pensée féministes présents en France : quelles sont leurs différentes perspectives, leurs apports et leurs analyses ? De manière accessible et constructive, Élise Devieilhe présente des concepts essentiels et des autrices majeures, afin de poser les bases d’une culture féministe commune.

– Élise Devieilhe – Association Épicène –

Bibliothèque Victor Hugo Esplanade François Mitterrand, 14123 Ifs Ifs 14123 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « bibli-ifs@caenlamer.fr »}] [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Féminismes en France

©Sophie Lulague