Conférence Femmes artistes de Mâcon, regards Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon

L’histoire des femmes artistes mâconnaises se construit progressivement grâce à la complémentarité des fonds conservés aux Archives municipales et au musée des Ursulines. En mettant en parallèle ces ressources, vous serez invités à un voyage dans le temps qui vous permettra de découvrir quelques-unes des femmes qui ont contribué à l’histoire de Mâcon et à l’amélioration du statut de la femme artiste Jeanne Marie de la Balmondière, Maria Chambefort, Mary-Ann de Lamartine, Marguerite Bussière, Gabrielle Seguin.

Par Franck Métrot, responsable des Archives municipales de Mâcon.

Public ados adultes. Durée 1h. Sur réservation .

