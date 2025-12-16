Conférence Femmes artistes de Mâcon, regards Musée des Ursulines de Mâcon Mâcon
dimanche 22 mars 2026.
Conférence Femmes artistes de Mâcon, regards
Musée des Ursulines de Mâcon 5 Place de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
15:00:00
16:00:00
2026-03-22
L’histoire des femmes artistes mâconnaises se construit progressivement grâce à la complémentarité des fonds conservés aux Archives municipales et au musée des Ursulines. En mettant en parallèle ces ressources, vous serez invités à un voyage dans le temps qui vous permettra de découvrir quelques-unes des femmes qui ont contribué à l’histoire de Mâcon et à l’amélioration du statut de la femme artiste Jeanne Marie de la Balmondière, Maria Chambefort, Mary-Ann de Lamartine, Marguerite Bussière, Gabrielle Seguin.
Par Franck Métrot, responsable des Archives municipales de Mâcon.
Public ados adultes. Durée 1h. Sur réservation .
+33 3 85 39 90 38
