Conférence FFVE sur l’immatriculation et la circulation des véhicules de collections Lapalisse
Conférence FFVE sur l’immatriculation et la circulation des véhicules de collections Lapalisse vendredi 9 octobre 2026.
Lapalisse
Conférence FFVE sur l’immatriculation et la circulation des véhicules de collections
9 avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
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9 avenue du 8 Mai 1945 Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 97 50 56
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English :
L’événement Conférence FFVE sur l’immatriculation et la circulation des véhicules de collections Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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