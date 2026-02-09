Conférence : George Sand et le féminisme Déols

Conférence : George Sand et le féminisme

Pendant la durée de l’exposition, une conférence tout public sera organisée pour approfondir le thème du féminisme abordé dans l’exposition. Elle sera présentée par le personnel scientifique du musée George Sand et de la Vallée Noire.

For the duration of the exhibition, a conference for the general public will be organized to explore the theme of feminism addressed in the exhibition. It will be presented by the scientific staff of the George Sand and Black Valley Museum.

