Conférence George Sand et Talleyrand le rendez-vous manqué au château de Valençay en 1834 Valençay

Conférence George Sand et Talleyrand le rendez-vous manqué au château de Valençay en 1834

8 Rue Talleyrand Valençay Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 18:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Conférence publique animée par Daniel Bernard et Jean-Christophe Duveau, illustrée par de nombreux documents inédits. Découvrez les réalités, les grandeurs et les bassesses éventuelles de cette confrontation envisagée dans le palais princier valencéen.

En septembre 1834, George Sand quitte son Boischaut et décide de venir visiter le domaine du prince de Talleyrand. Tous les deux réputés pour leur culture, leur amour de la langue française, leurs écrits, leurs idées, leur esprit, on pouvait s’attendre à une rencontre de haute tenue, pleine de finesse et d’élégance, entre ces deux personnalités hors du commun.

Plusieurs témoignages écrits de cette visite au château de Valençay La duchesse de Dino, nièce du prince de Talleyrand, en a livré un compte-rendu synthétique, tandis que George Sand en a dressé un long réquisitoire, féroce, contre Talleyrand, tout en vantant les charmes de sa propriété valencéenne. Le témoignage de Charles Duvernet, ami de George Sand et présent ce jour là, permet d’équilibrer ces deux points de vue. .

8 Rue Talleyrand Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 39 22 03 daniel.bernard21@wanadoo.fr

English :

Public lecture by Daniel Bernard and Jean-Christophe Duveau, illustrated by numerous unpublished documents. Discover the realities, the greatness and the possible baseness of this confrontation envisaged in the princely palace of Valence.

