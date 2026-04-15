Conférence Glaciers, mers et volcan La conscience du vivant Millaris Gavarnie-Gèdre
Conférence Glaciers, mers et volcan La conscience du vivant Millaris Gavarnie-Gèdre mardi 2 juin 2026.
Gavarnie-Gèdre
Conférence Glaciers, mers et volcan La conscience du vivant
Millaris GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 19:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Jean-Claude Tournoux-Bergonzat vous propose un moment de partage et d’échange autour de son exposition Glaciers, mers et volcan La conscience du vivant .
Jean-Claude Tournoux-Bergonzat est guide et peintre de montagne sur le terrain. Il est né entre le fleuve Garonne et son canal latéral. Dès l’enfance, il est passionné par les sciences de la Terre, les paysages, le sport, les cartes et le dessin. Alpiniste, auteur, géographe, dessinateur, géophotographe, peintre de montagne, il partage depuis 40 ans ses activités avec son épouse, ses enfants et ses amis. Artiste (dessin, aquarelle et pastel), il est ancien Président de l’école française des peintres de Montagne (Paris). Il aime transmettre son expérience lors de petites causeries, tout en rappelant Antoine de Saint-Exupéry Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants . .
Millaris GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 35 25
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English :
Jean-Claude Tournoux-Bergonzat invites you to share and discuss his exhibition Glaciers, mers et volcan La conscience du vivant .
L’événement Conférence Glaciers, mers et volcan La conscience du vivant Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-04-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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