Exposition Glaciers, mers et volcan La conscience du vivant Millaris Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre

Exposition Glaciers, mers et volcan La conscience du vivant

Millaris GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 14:00:00

fin : 2026-06-30 17:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Jean-Claude Tournoux-Bergonzat vous propose un partage et une immersion au travers de sa passion et de son itinéraire d’explorateur des reliefs, de montagnard, de nageur-grimpeur, de voyageur du paysage à échelle humaine. Cette année 2026 marquera pour lui un demi-siècle d’activité et d’expérience de terrain. Le thème retenu se veut grand public pour tous les âges, (avec une iconographie photographique accessible aux plus jeunes) destiné aux touristes curieux, autant qu’aux spécialistes en divers domaines. Enfin aux habitants du pays Toy, puisque Jean-Claude Tournoux-Bergonzat s’appuie et construit ses études et travaux de l’hémisphère continental, (ou terrestre) à partir d’un un axe permanent, qu’il considère, unique au monde. Il s’agit de celui de Luz-Sauveur, Gèdre et Gavarnie. Son expertise du paysage, de la puissance et de l’infini de la matière, et de la vie quotidienne en fait un continuateur des pionniers essentiels, à la charnière des siècles, tels Ramond de Carbonnières, Jean-Daniel-François Schrader, Henry Russell. Ces derniers étaient guidés par des pyrénéens de tempérament, fiers de leur culture et de leur adaptation aux difficiles reliefs. L’intervenant, de son époque, est un géographe hybride indépendant et peintre alpiniste polymathe. Il exprime le paysage naturel, rural ou urbain de la Terre avec tout son contenu, pour mieux donner à comprendre l’évolution de notre monde et de ses semblables.

Jean-Claude Tournoux-Bergonzat est guide et peintre de montagne sur le terrain. Il est né entre le fleuve Garonne et son canal latéral. Dès l’enfance, il est passionné par les sciences de la Terre, les paysages, le sport, les cartes et le dessin. Alpiniste, auteur, géographe, dessinateur, géophotographe, peintre de montagne, il partage depuis 40 ans ses activités avec son épouse, ses enfants et ses amis. Artiste (dessin, aquarelle et pastel), il est ancien Président de l’école française des peintres de Montagne (Paris). Il aime transmettre son expérience lors de petites causeries, tout en rappelant Antoine de Saint-Exupéry Nous n’héritons pas de la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants . .

Millaris GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 35 25

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English :

Jean-Claude Tournoux-Bergonzat invites you to share and immerse yourself in his passion and itinerary as an explorer of relief, a mountaineer, a swimmer-climber and a traveler of landscapes on a human scale. This year, 2026, will mark half a century of activity and experience in the field. The theme chosen is intended for a general public of all ages (with photographic iconography accessible to the youngest), for curious tourists as well as specialists in various fields. Jean-Claude Tournoux-Bergonzat’s studies and work on the continental (or terrestrial) hemisphere are based on a permanent axis that he considers unique in the world. This is the axis of Luz-Sauveur, Gèdre and Gavarnie. His expertise in the landscape, in the power and infinity of matter, and in everyday life, makes him a continuator of essential pioneers at the turn of the centuries, such as Ramond de Carbonnières, Jean-Daniel-François Schrader and Henry Russell. The latter were guided by temperamental Pyreneans, proud of their culture and their adaptation to the difficult terrain. The intervener, of his time, is an independent hybrid geographer and polymath mountaineer painter. He expresses the Earth’s natural, rural and urban landscapes with all their content, the better to understand the evolution of our world and its fellow creatures.

L’événement Exposition Glaciers, mers et volcan La conscience du vivant Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-04-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65