Marché aux fleurs Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre
Marché aux fleurs Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre samedi 23 mai 2026.
Marché aux fleurs
Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 13:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Vente de plans annuels, suspensions, vivaces, plantes de montagne, nichoirs à oiseaux. Animations rempotage.
Buvette, vente de crêpes et tourtes sur place.
Organisé par l’APE de Gavarnie-Gèdre. .
Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05
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English :
Sale of annuals, hanging baskets, perennials, mountain plants, birdhouses. Potting activities.
L’événement Marché aux fleurs Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-03-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65