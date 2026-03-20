Marché aux fleurs Place de la Bergère Gavarnie-Gèdre

Marché aux fleurs

Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 13:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Vente de plans annuels, suspensions, vivaces, plantes de montagne, nichoirs à oiseaux. Animations rempotage.

Buvette, vente de crêpes et tourtes sur place.

Organisé par l’APE de Gavarnie-Gèdre. .

Place de la Bergère GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 48 05

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English :

Sale of annuals, hanging baskets, perennials, mountain plants, birdhouses. Potting activities.

L’événement Marché aux fleurs Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-03-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65