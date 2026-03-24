Cours de découverte de yoga aérien Gîte l’Escapade Gavarnie-Gèdre
Cours de découverte de yoga aérien Gîte l’Escapade Gavarnie-Gèdre mardi 2 juin 2026.
Cours de découverte de yoga aérien
Gîte l’Escapade GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-06-02
Tous les mardis, jeudis, vendredis et dimanches sur rendez-vous. Les séances se passent à l’extérieur, face aux montagnes.
Informations et réservations sur le site internet ou par téléphone. .
Gîte l’Escapade GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 80 46 06
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English :
Every Tuesday, Thursday, Friday and Sunday by appointment. Sessions take place outdoors, facing the mountains.
L’événement Cours de découverte de yoga aérien Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-03-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65