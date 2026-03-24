Cours de découverte de yoga aérien Gîte l’Escapade Gavarnie-Gèdre

Cours de découverte de yoga aérien

Gîte l’Escapade GEDRE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-06-02

Tous les mardis, jeudis, vendredis et dimanches sur rendez-vous. Les séances se passent à l’extérieur, face aux montagnes.

Informations et réservations sur le site internet ou par téléphone. .

Gîte l’Escapade GEDRE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 74 80 46 06

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English :

Every Tuesday, Thursday, Friday and Sunday by appointment. Sessions take place outdoors, facing the mountains.

L’événement Cours de découverte de yoga aérien Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-03-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65