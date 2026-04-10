La Fête du Tour le rendez vous du vélo avant l’arrivée du Tour Village Gavarnie-Gèdre

Gavarnie-Gèdre

La Fête du Tour le rendez vous du vélo avant l’arrivée du Tour

Village GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Depuis 2013, les collectivités peuvent mettre en place une animation autour du vélo le temps d’un week-end.

En 2025, 41 collectivités du Tour et du Tour de France Femmes avec Zwift ont participé à cette célébration. En 2026, cette fête se déroulera les 30 et 31 mai. En 2025, de nombreuses animations ont été organisées comme par exemple un escape game sur le thème du vélo à Guéret, de nombreuses cyclo randonnées et bien d’autres festivités.

Programmation en cours. .

Village GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 49 10

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English :

Since 2013, local authorities have been able to organize weekend-long cycling events.

In 2025, 41 Tour and Tour de France Women with Zwift communities took part in this celebration. In 2026, this celebration will take place on May 30 and 31. In 2025, numerous events were organized, including a bike-themed escape game in Guéret, numerous cyclo randonnées and many other festivities.

L’événement La Fête du Tour le rendez vous du vélo avant l’arrivée du Tour Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2026-04-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65