Conférence “Gourmet versus gourmand, une histoire de la gourmandise du Moyen-Âge à nos jours”, Salle des congrès, Hôtel de Ville, 79300 Bressuire, Bressuire

Informations pratiques

Conférence “Gourmet versus gourmand, une histoire de la gourmandise du Moyen-Âge à nos jours” Samedi 19 septembre, 15h00 Salle des congrès, Hôtel de Ville, 79300 Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Assistez à la conférence « Gourmet versus gourmand : une histoire de la gourmandise du Moyen Âge à nos jours », animée par Florent Quellier, professeur à Angers. À travers cette intervention, découvrez l’évolution des pratiques alimentaires et du goût, du Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui. Une conférence proposée par l’association Histoire et Patrimoine du Bressuirais.

Salle des congrès, Hôtel de Ville, 79300 Bressuire Rue des Hardilliers, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0685610598 http://www.hpb.asso.fr

Conférence “ Gourmet versus gourmand, une histoire de la gourmandise du Moyen-Âge à nos jours” par Florent Quellier, professeur à Angers. Proposée par Histoire et Patrimoine du Bressuirais.