Conférence Bibliothèque Multimédia Guéret

Informations pratiques

Guéret

Conférence

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Conférence organisée par l’association le Zodiaque Notre microbiote intestinal et notre santé par Gérard Fonty, directeur de recherche honoraire au CNRS et président du GREFFE. .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence

L’événement Conférence Guéret a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Grand Guéret