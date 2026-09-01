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AGENDA · Guéret

Conférence Bibliothèque Multimédia Guéret

samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Multimédia · Guéret

Conférence Bibliothèque Multimédia Guéret

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Bibliothèque Multimédia
Adresse
8 avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif

Guéret

Conférence

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Conférence organisée par l’association le Zodiaque Notre microbiote intestinal et notre santé par Gérard Fonty, directeur de recherche honoraire au CNRS et président du GREFFE.   .

Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08 

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English : Conférence

L’événement Conférence Guéret a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Grand Guéret

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