AGENDA · Guéret
Conférence Bibliothèque Multimédia Guéret
samedi 26 septembre 2026 · Bibliothèque Multimédia · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Conférence
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Conférence organisée par l’association le Zodiaque Notre microbiote intestinal et notre santé par Gérard Fonty, directeur de recherche honoraire au CNRS et président du GREFFE. .
Bibliothèque Multimédia 8 avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 63 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence
L’événement Conférence Guéret a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Grand Guéret
À voir aussi à Guéret (Creuse)
- Atelier de conversation Guéret 12 septembre 2026
- Chabrières en fête ! Guéret 12 septembre 2026
- Conférence « Diversité floristique du Grand Guéret : flore commune et flore remarquable au cœur des 25 communes du territoire », Bibliothèque Multimédia du Grand Guéret, Guéret 12 septembre 2026
- Animation Diversité floristique du Grand Guéret Bibliothèque Multimédia Guéret 12 septembre 2026
- Les Boucles Guérétoises Salle municipale Guéret 13 septembre 2026