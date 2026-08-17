Conférence Histoire de familles Bouxwiller
dimanche 18 octobre 2026 · Bouxwiller
Informations pratiques
Bouxwiller
Conférence Histoire de familles
3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18 16:00:00
Date(s) :
2026-10-18
À travers une projection commentée par Robert Bittendiebel, découvrez deux séries de lettres de baptême du 19è siècle mises en perspective avec des images de lieux auxquels elles sont liées.
À travers une projection commentée par Robert Bittendiebel, découvrez deux séries de lettres de baptême du 19è siècle mises en perspective avec des images de lieux auxquels elles sont liées. Paysages, maisons, églises et cimetières viennent éclairer le contexte de ces documents d’archives, offrant un voyage sensible entre histoire familiale et patrimoine. .
3 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 38 39 contact@museedupaysdehanau.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 Through a presentation led by Robert Bittendiebel, discover two series of 19%E8th-century baptismal records set against images of the places with which they are associated.
L’événement Conférence Histoire de familles Bouxwiller a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
À voir aussi à Bouxwiller (Bas-Rhin)
- Chantier nature participatif sur le site Wasen Bouxwiller 12 septembre 2026
- Soirée magique sous les étoiles Bouxwiller 15 septembre 2026
- Visite libre du Musée du Pays de Hanau et de l’exposition Costumes et Images d’Alsace, Se vêtir en Pays de Hanau Bouxwiller 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’Hôtel de ville, Hôtel de Ville de Bouxwiller, Bouxwiller 19 septembre 2026
- Flânerie d’automne Bouxwiller 20 septembre 2026