Informations pratiques

Bouxwiller

Conférence Histoire de familles

3 place du Château Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18 16:00:00

Date(s) :

2026-10-18

À travers une projection commentée par Robert Bittendiebel, découvrez deux séries de lettres de baptême du 19è siècle mises en perspective avec des images de lieux auxquels elles sont liées.

À travers une projection commentée par Robert Bittendiebel, découvrez deux séries de lettres de baptême du 19è siècle mises en perspective avec des images de lieux auxquels elles sont liées. Paysages, maisons, églises et cimetières viennent éclairer le contexte de ces documents d’archives, offrant un voyage sensible entre histoire familiale et patrimoine. .

3 place du Château Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 38 39 contact@museedupaysdehanau.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Through a presentation led by Robert Bittendiebel, discover two series of 19%E8th-century baptismal records set against images of the places with which they are associated.

L’événement Conférence Histoire de familles Bouxwiller a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre