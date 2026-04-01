Joinville

Conférence Histoire de la Maison-Dieu du prieuré et de la commanderie de Mormant

Couvent des Annonciades Célestes Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Tout public

Le Couvent des Annonciades Célestes accueillera la Maison-Dieu de Mormant le 28 avril à 18H30 !

L’association Renaissance de la Maison-Dieu de Mormant vous propose une conférence autour de ce site unique en France, vieux de plus de 900 ans et lauréat de la Mission Bern 2025.

Cette conférence sera animée par Alain Catherinet, historien et vice-président de l’association, et sera l’occasion de découvrir l’histoire de la Maison-Dieu de Mormant, de mieux comprendre l’importance de ce lieu. .

Couvent des Annonciades Célestes Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 6 10 89 03 72

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English :

L’événement Conférence Histoire de la Maison-Dieu du prieuré et de la commanderie de Mormant Joinville a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Joinville