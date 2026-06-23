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Conférence Histoires Nationale 7 de Thierry Dubois Lapalisse

Conférence Histoires Nationale 7 de Thierry Dubois Lapalisse vendredi 9 octobre 2026.

Adresse
avenue Charles de Gaulle
Ville
03120 Lapalisse
Département
Allier
Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif

Lapalisse

Conférence Histoires Nationale 7 de Thierry Dubois

avenue Charles de Gaulle Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 14:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

  .

avenue Charles de Gaulle Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 99 76 29 

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English :

L’événement Conférence Histoires Nationale 7 de Thierry Dubois Lapalisse a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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