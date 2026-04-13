Conférence historique : « Des merveilles des cinq parties du monde », la collection d’Adèle et Salomon de Rothschild, Bibliothèque Smith-Lesouëf, Nogent-sur-Marne

Conférence historique : « Des merveilles des cinq parties du monde », la collection d’Adèle et Salomon de Rothschild Samedi 23 mai, 18h00 Bibliothèque Smith-Lesouëf Val-de-Marne

Conférence gratuite, sans réservation et dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

À l’occasion de la récente réouverture du Cabinet de curiosités de l’Hôtel Salomon de Rothschild à Paris, propriété de la Fondation des Artistes, une conférence historique sur la collection d’Adèle et Salomon de Rothschild sera donnée à la Bibliothèque Smith-Lesouëf de Nogent-sur-Marne pour la Nuit européenne des musées, le samedi 23 mai 2026.

En 1922, la baronne Adèle de Rothschild (1843-1922) s’éteint dans son hôtel particulier parisien, offrant à l’État français la majorité de l’impressionnante collection artistique qu’elle avait acquise avec son époux Salomon de Rothschild et qui sera en grande partie affectée à la Fondation des Artistes à sa création en 1976.

Composée de plusieurs milliers d’œuvres datées entre l’Antiquité et le début du XXe siècle, la collection comporte de nombreux chefs-d’œuvre européens telles que des sculptures de Giambologna ou Rodin, des tableaux de Delacroix ou des porcelaines exceptionnelles, mais aussi des objets remarquables venus d’Orient ou d’Asie. Cet ensemble caractéristique des collections rassemblées par les élites en France au XIXe siècle est aujourd’hui dispersé entre plusieurs grands musées (le musée du Louvre, le Musée des Arts Décoratifs, le musée national de la Renaissance d’Ecouen, la Bibliothèque nationale de France…), tandis que le cabinet de curiosités de la baronne a, lui, été conservé à l’identique avec ses collections et vient de faire l’objet d’un grand chantier muséographique avant sa réouverture en janvier 2026.

Cette conférence vous invite à découvrir les goûts artistiques de la famille Rothschild en France au XIXᵉ siècle, à travers les œuvres remarquables qu’ils avaient réunies dans leur collection et leur mise en valeur au sein de l’Hôtel Salomon de Rothschild.

Bibliothèque Smith-Lesouëf 14bis Rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Nogent Village Val-de-Marne Île-de-France +33145635902 https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/bibliotheque/ https://www.instagram.com/fondationdesartistes/;https://www.facebook.com/fondationdesartistes;https://www.linkedin.com/company/la-fondation-des-artistes;https://www.youtube.com/channel/UCJx50t1P2jVIubYGhM3fZVQ La photographe Jeanne Smith (1857-1943) et sa sœur la peintre Madeleine Smith-Champion (1864-1940) s’illustrent par leurs œuvres et par leur engagement philanthropique. En 1912, elles décident de construire une bibliothèque entre leurs maisons mitoyennes à Nogent-sur-Marne, afin de conserver les collections héritées de leur oncle Auguste Lesouëf (1826-1906). Ce bibliophile de renom avait rassemblé une importante collection de plus de 18 000 ouvrages, dont de rares manuscrits et incunables.

La bibliothèque Smith-Lesouëf ouvre ses portes au public en 1919. Léguée à l’État, elle est administrée par la Bibliothèque nationale jusque dans les années 1980 (BnF).

Elle est ensuite rattachée à la Fondation des Artistes en 2004.

Entièrement restaurée, la bibliothèque a en grande partie retrouvé les meubles, objets d’art et tableaux qui composaient son décor d’origine. Ouvert au public selon la programmation.

Conférence sur la collection d’Adèle et Salomon de Rothschild : « Des merveilles des cinq parties du monde »

©Barnabé Moinard/Fondation desArtistes