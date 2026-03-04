Un trésor caché, Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Marne

Un trésor caché Samedi 23 mai, 17h00 Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Les élèves de CM1-CM2 de Mme Le Tosser de l’école Clémenceau A du Perreux-sur-Marne ont choisi de travailler autour d’une oeuvre habituellement rangée dans la réserve du musée, car elle ne fait pas partie des thématiques abordées dans les expositions habituelles.

L’oeuvre paraît abstraite et porte pourtant un titre de paysage… Qu’est ce que ce trésor caché va inspirer aux élèves ? Une oeuvre collective, certes, mais aussi tout un processus de recherches à découvrir lors de la Nuit des musées.

Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne 36 Boulevard Galliéni, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Val-de-Marne Île-de-France 0148755125 https://museenogentsurmarne.net Les collections du musée concernent toute l’histoire de Nogent, des bords de Marne et de l’Est parisien à travers des documents de types très différents (estampes, ouvrages, médailles…).

La classe, l’œuvre !

