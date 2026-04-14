« La classe, l’œuvre ! » – Visite commentée des travaux des élèves des écoles de Champigny-sur-Marne et du Perreux-sur-Marne, Musée de Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Marne

« La classe, l’œuvre ! » – Visite commentée des travaux des élèves des écoles de Champigny-sur-Marne et du Perreux-sur-Marne Samedi 23 mai, 17h45 Musée de Nogent-sur-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:45:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:45:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Christelle Mandallaz (CE2 de l’école Albert Thomas de Champigny-sur-Marne) et Sylvie Le Tosser (CM1-CM2 de l’école Clémenceau A du Perreux-sur-Marne) sont les deux enseignantes qui ont participé avec leurs classes au projet « La classe, l’œuvre ! » avec le musée cette année.

Deux œuvres sont sorties de la réserve du musée à cette occasion : l’aquarelle Clair de Lune à Cernay-la-Ville de Renaud Gaston (1901) et une gouache sur papier contemporaine : Petit paysage turquoise de Jacqueline Vignaud (1979). La nuit, un paysage abstrait… quelles productions artistiques les élèves sont-ils parvenus à produire à partir de ces œuvres ?

Les travaux, qui ont été menés sous la houlette de l’artiste intervenant au musée, Nelson Aires, seront à découvrir tout au long de la soirée.

Musée de Nogent-sur-Marne 36 Boulevard Galliéni, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Plaisance Val-de-Marne Île-de-France +33148755125 https://museenogentsurmarne.net Les collections du musée concernent toute l’histoire de Nogent, des bords de Marne et de l’Est parisien à travers des documents de types très différents (estampes, ouvrages, médailles…).

Visite commentée des travaux des élèves des écoles de Champigny-sur-Marne et du Perreux-sur-Marne

©Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne