Peindre la nuit, Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Marne

Peindre la nuit Samedi 23 mai, 17h00 Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne Val-de-Marne

Les élèves de CE2 de Christelle Mandallaz de l’école Albert Thomas de Champigny-sur-Marne ont choisi de travailler autour de l’oeuvre Clair de Lune à Cernay-la-Ville de Renaud Gaston (1901).

Le cheminement pour produire une oeuvre collective sur un thème inspiré par la représentation nocturne d’une rue de village est passé par l’apropriation d’une technique : l’aquarelle.

La nuit est-elle forcément obscure ?

Réponse à l’occasion de la Nuit des musées !

Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne 36 Boulevard Galliéni, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Val-de-Marne Île-de-France 0148755125 https://museenogentsurmarne.net Les collections du musée concernent toute l’histoire de Nogent, des bords de Marne et de l’Est parisien à travers des documents de types très différents (estampes, ouvrages, médailles…).

La classe, l’œuvre !

Musée intercommunal de Nogent-sur-Marne