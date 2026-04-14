Visite libre de la Bibliothèque Smith-Lesouëf, Bibliothèque Smith-Lesouëf, Nogent-sur-Marne

Visite libre de la Bibliothèque Smith-Lesouëf Samedi 23 mai, 17h00, 19h00 Bibliothèque Smith-Lesouëf Val-de-Marne

Visite libre sans réservation, accès en continu (sauf pendant la conférence historique de 18h à 19h)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Située au 14 bis de la rue Charles VII de Nogent-sur-Marne, la Bibliothèque Smith-Lesouëf a été édifiée entre 1913 et 1917 à la demande des sœurs Smith, afin de pouvoir y accueillir les collections de leur oncle bibliophile, Auguste Lesouëf.

En 1906, le célèbre bibliophile Auguste Lesouëf décède, léguant à sa sœur et ses nièces, les sœurs Jeanne et Madeleine Smith, la totalité de sa collection constituée de 18 000 ouvrages dont de très rares manuscrits et incunables. Après le décès de leur mère, les sœurs Smith décident en 1913 de faire construire un édifice pour conserver ces ouvrages et de léguer la collection à la Bibliothèque nationale de France.

Construite en plein milieu de la Première Guerre mondiale, cette bibliothèque présente une architecture singulière, mêlant décors anciens récupérés dans des édifices de l’Ancien régime et dispositifs novateurs, comme ses planchers et ses plafonds zénithaux en verre.

La Bibliothèque ouvre ses portes au public en 1919 sous le nom de « Bibliothèque Smith-Lesouëf » et sera gérée par la Bibliothèque nationale de France jusque dans les années 1980, date du déménagement des collections vers les réserves centrales. Après avoir rejoint la dotation de la Fondation des Artistes, le bâtiment conserve, aujourd’hui, les livres des anciens résidents de la Maison nationale des artistes, ainsi qu’un ensemble de meubles et objets d’art (miniatures, meubles, santons, dessins ou sculptures) d’Auguste Lesouëf, déposé en 2019 à la Fondation des Artistes par la Bibliothèque nationale de France.

La Bibliothèque Smith-Lesouëf a obtenu les labels Patrimoine d’Intérêt Régional et Maison des Illustres.

Bibliothèque Smith-Lesouëf 14bis Rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Nogent Village Val-de-Marne Île-de-France +33145635902 https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/bibliotheque/ https://www.instagram.com/fondationdesartistes/;https://www.facebook.com/fondationdesartistes;https://www.linkedin.com/company/la-fondation-des-artistes;https://www.youtube.com/channel/UCJx50t1P2jVIubYGhM3fZVQ La photographe Jeanne Smith (1857-1943) et sa sœur la peintre Madeleine Smith-Champion (1864-1940) s’illustrent par leurs œuvres et par leur engagement philanthropique. En 1912, elles décident de construire une bibliothèque entre leurs maisons mitoyennes à Nogent-sur-Marne, afin de conserver les collections héritées de leur oncle Auguste Lesouëf (1826-1906). Ce bibliophile de renom avait rassemblé une importante collection de plus de 18 000 ouvrages, dont de rares manuscrits et incunables.

La bibliothèque Smith-Lesouëf ouvre ses portes au public en 1919. Léguée à l’État, elle est administrée par la Bibliothèque nationale jusque dans les années 1980 (BnF).

Elle est ensuite rattachée à la Fondation des Artistes en 2004.

Entièrement restaurée, la bibliothèque a en grande partie retrouvé les meubles, objets d’art et tableaux qui composaient son décor d’origine. Ouvert au public selon la programmation.

Visite libre

©Stéphane Pons / Editions In Fine / Fondation des Artistes