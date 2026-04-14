L’art de faire boire !, Musée de Nogent-sur-Marne, Nogent-sur-Marne

L’art de faire boire ! Samedi 23 mai, 20h30, 21h30 Musée de Nogent-sur-Marne Val-de-Marne

Limité à 25 personnes. Réservations : 01 48 75 51 25

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Dans l’exposition « L’art de faire boire, les boissons s’affichent (1890 – 1990) », les affiches prennent la parole !

Tendez l’oreille, les murs illustrés murmurent… tandis que du côté du bistrot, l’animation est garantie avec des barmen très impliqués, qui viendront vanter les bienfaits en tous genres de leurs boissons préférées. Et cette soirée pouvait-elle se terminer sans un hommage à la boisson qui fit la renommée de Nogent, le petit vin blanc ?

Les cinq comédiens à l’affiche partageront cette création sur mesure coordonnée par Claire Faucher Beaufort, dans un enthousiasme communicatif !

Musée de Nogent-sur-Marne 36 Boulevard Galliéni, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Plaisance Val-de-Marne Île-de-France +33148755125 https://museenogentsurmarne.net [{« type »: « phone », « value »: « 01 48 75 51 25 »}] Les collections du musée concernent toute l’histoire de Nogent, des bords de Marne et de l’Est parisien à travers des documents de types très différents (estampes, ouvrages, médailles…).

Spectacle « L’art de faire boire ! »

Raymond Brenot, Bassin de Vichy Sainbt-Yorre V. 1956 ©ADAGP, Paris, 2025