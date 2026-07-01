Conférence historique sur Rouen, Résidence Carré Philippon, Rouen

Informations pratiques

Conférence historique sur Rouen Vendredi 18 septembre, 15h00 Résidence Carré Philippon Seine-Maritime

5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Conférence hsitorique animée par Franck ADAM de Rouen En Couleurs : « Rouen disparu » à travers des photos et cartes postales

Résidence Carré Philippon 40 rue Saint-Vivien, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime Normandie 02 32 76 10 85 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-rouen?residence_interet=13 [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 76 10 85 »}] Ancien séminaire religieux et ancienne caserne militaire, le Carré Philippon Résidence Seniors ainsi que les Jardins d’Arcadie vous ouvre ses portes.

Conférence hsitorique animée par Franck ADAM de Rouen En Couleurs : « Rouen disparu » à travers des photos et cartes postales

JDA