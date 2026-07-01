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Conférence « Hommage à François Gerhy » par les Amis du Musée, Cinéma Le Flandria, Bailleul

jeudi 26 novembre 2026 · Cinéma Le Flandria · Bailleul

Conférence « Hommage à François Gerhy » par les Amis du Musée, Cinéma Le Flandria, Bailleul

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Lieu
Cinéma Le Flandria
Adresse
45 rue des Viviers 59270 Bailleul
Ville
59270 Bailleul
Département
Nord

Conférence « Hommage à François Gerhy » par les Amis du Musée Jeudi 26 novembre, 14h30 Cinéma Le Flandria Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-26T14:30:00+01:00 – 2026-11-26T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-26T14:30:00+01:00 – 2026-11-26T16:00:00+01:00

Cinéma Le Flandria 45 rue des Viviers 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France
Par Marie Castelain

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