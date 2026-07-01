Informations pratiques

Conférence « Hommage à François Gerhy » par les Amis du Musée Jeudi 26 novembre, 14h30 Cinéma Le Flandria Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-26T14:30:00+01:00 – 2026-11-26T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-26T14:30:00+01:00 – 2026-11-26T16:00:00+01:00

Cinéma Le Flandria 45 rue des Viviers 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France

Par Marie Castelain