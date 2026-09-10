Conférence Hôtel de Salm, Hôtel de Salm, Bar-le-Duc

Informations pratiques

Conférence Hôtel de Salm Samedi 19 septembre, 10h30 Hôtel de Salm Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Plongeons dans l’existence de Barisiens privilégiés du 18ème siècle, par une évocation de leur vie quotidienne, le jour et la nuit, le chaud et le froid, le linge et la vaisselle, les domestiques, le mobilier et l’hygiène. Vous accéderez à la cour et au très beau vestibule de la demeure.

Hôtel de Salm 38 rue du Tribel, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est Fermant la perspective de la rue des Ducs-de-Bar, cet édifice de 1716 se distingue des autres demeures du quartier par son architecture classique. Son style répond parfaitement au souci d’amplifier le caractère ostentatoire de cette résidence aristocratique. Il fut occupé par la famille de La Morre à partir de 1740, sans doute séduite par le prestige qu’avait su rendre l’architecte pour impressionner le visiteur.

L’hôtel connaîtra aux siècles suivants plusieurs propriétaires successifs, dont un pensionnat de jeunes filles au XIXe siècle.

Plongeons dans l’existence de Barisiens privilégiés du XVIIIème siècle, par une évocation de leur vie quotidienne, le jour et la nuit, le chaud et le froid…

©ville de Bar-le-Duc