Conférence immersive olfactive et historique par Claire Merryl Rencontres Parfumées Château des Baumes Istres

Istres

Conférence immersive olfactive et historique par Claire Merryl Rencontres Parfumées

Samedi 30 mai 2026 de 14h à 15h. Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

À travers son récit captivant, Claire vous entraîne dans un voyage à travers l’histoire, de l’Antiquité jusqu’aux périodes plus contemporaines.

La dimension olfactive de cette expérience se révèle grâce aux créations parfumées de Claire vous pourrez par exemple percevoir l’odeur du cuir des fauteuils de calèches ou encore celle des perruques poudrées d’autrefois.

Une expérience sensorielle très surprenante, du jamais vu ! Et jamais senti ! À vivre absolument.



Tout public Gratuit Dans le cadre de la 4ème édition des Rencontres Parfumées. .

Château des Baumes 48 Boulevard Dethez Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

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English :

Thanks to her expertise in olfactory design and olfactotherapy, Claire Merryl has privileged access to a vast world of scents. She works with raw materials with the creativity of a painter facing their palette of colours.

L’événement Conférence immersive olfactive et historique par Claire Merryl Rencontres Parfumées Istres a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme d’Istres