Conférence inaugurale de l’exposition « L’Art romain du Louvre, un monde d’images, génèse d’une exposition »., Musée de la Romanité, Nîmes

Conférence inaugurale de l’exposition « L’Art romain du Louvre, un monde d’images, génèse d’une exposition ». Samedi 13 juin, 14h30 Musée de la Romanité Gard

Auditorium du musée, accès par le jardin. Gratuit dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:00:00+02:00

Par Isabel BONORA ANDUJAR, Manuella LAMBERT, Martin SZEWCZYK, commaissaires scientifiques de l’exposition et conservateurs au département des Antiquités Grecques, Etrusques et Romaines du musée du Louvre.

Cette exposition, qui s’appuie sur une sélection de chefs d’oeuvre issus de l’une des plus grandes collections d’art antique au monde, invite à découvrir la place occupée par l’art dans la civilisation romaine. Loin de répondre à une approche esthétisante réservée aux amateurs d’art, la pratique artistique était profondément enracinée dans la vie sociale des Romains, constituant le soutien matériel indispensable et quotidien de leurs activités politiques, religieuses ou privées. Les trois commissaires partageront avec les auditeurs la génèse de leur travail et la manière dotn el parcours a été imaginé, revanant sur les grandes thématiques de l’exposition.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville », parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

Par Isabel BONORA ANDUJAR, Manuella LAMBERT, Martin SZEWCZYK, commaissaires scientifiques de l’exposition et conservateurs au département des Antiquités Grecques, Etrusques et Romaines du musée du à…

©GrandPalaisRmn (musée de Louvre) – Hervé Lewandowski