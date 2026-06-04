Conférence – Tchernobyl, 40 ans après avec Yves Lenoir à Nîmes La Maison Citoyenne
Conférence – Tchernobyl, 40 ans après avec Yves Lenoir à Nîmes La Maison Citoyenne mardi 9 juin 2026.
Conférence avec Yves Lenoir à Nîmes
Quarante ans après la catastrophe de Tchernobyl, que reste-t-il à comprendre — et surtout à transmettre ?
Yves Lenoir, auteur de Dans les coulisses de Tchernobyl, revient sur les mensonges, dissimulations et responsabilités politiques qui ont entouré l’une des plus grandes catastrophes nucléaires de l’histoire.
Une rencontre essentielle pour interroger notre rapport au nucléaire, à l’information publique, à la santé, à l’environnement et aux choix de société qui nous engagent encore aujourd’hui.
📍 La Maison Citoyenne
7 place Saint-Charles, Nîmes
📅 Mardi 9 juin
🕡 18h30
Entrée libre / conférence ouverte à toutes et tous.
Livre disponible sur place.
Organisé par La Libre Pensée et La Dissidence.
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