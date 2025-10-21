Festival de Nîmes Joe Hisaishi boulevard des Arènes Nîmes

Nîmes

Festival de Nîmes Joe Hisaishi

boulevard des Arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 68 – 68 – 167 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 20:30:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Ce concert sera l’un des rares en Europe où Joe Hisaishi dirigera lui-même et jouera au piano.

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boulevard des Arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

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English :

This concert will be one of the few in Europe where Joe Hisaishi himself will conduct and play the piano.

L’événement Festival de Nîmes Joe Hisaishi Nîmes a été mis à jour le 2025-12-09 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes