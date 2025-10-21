Festival de Nîmes Joe Hisaishi boulevard des Arènes Nîmes
Festival de Nîmes Joe Hisaishi boulevard des Arènes Nîmes dimanche 28 juin 2026.
Nîmes
Festival de Nîmes Joe Hisaishi
boulevard des Arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 68 – 68 – 167 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 20:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Ce concert sera l’un des rares en Europe où Joe Hisaishi dirigera lui-même et jouera au piano.
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boulevard des Arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
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English :
This concert will be one of the few in Europe where Joe Hisaishi himself will conduct and play the piano.
L’événement Festival de Nîmes Joe Hisaishi Nîmes a été mis à jour le 2025-12-09 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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