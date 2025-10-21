Gladiator Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes

Nîmes

Gladiator Festival de Nîmes

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 46 – 46 – 98.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Gladiator Live interprété par l’Orchestre national de Montpellier Occitanie, accompagné du choeur Région Sud.

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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

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English :

Gladiator Live performed by the Orchestre national de Montpellier Occitanie, accompanied by the Région Sud choir.

L’événement Gladiator Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-11-21 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes