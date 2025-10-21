Gladiator Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes
Gladiator Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes vendredi 26 juin 2026.
Nîmes
Gladiator Festival de Nîmes
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 46 – 46 – 98.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Gladiator Live interprété par l’Orchestre national de Montpellier Occitanie, accompagné du choeur Région Sud.
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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
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English :
Gladiator Live performed by the Orchestre national de Montpellier Occitanie, accompanied by the Région Sud choir.
L’événement Gladiator Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-11-21 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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