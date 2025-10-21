Damso Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes

Nîmes

Damso Festival de Nîmes

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard

Tarif : 51.5 – 51.5 – 88.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 20:30:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Après une tournée très attendue au printemps 2026, Damso retrouvera les scènes des plus grands festivals à l’été.

.

boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After a long-awaited tour in the spring of 2026, Damso will return to the stages of the biggest festivals this summer.

L’événement Damso Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-11-18 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes