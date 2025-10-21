Damso Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes
Damso Festival de Nîmes boulevard des arènes Nîmes mercredi 1 juillet 2026.
Nîmes
Damso Festival de Nîmes
boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes Gard
Tarif : 51.5 – 51.5 – 88.9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 20:30:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Après une tournée très attendue au printemps 2026, Damso retrouvera les scènes des plus grands festivals à l’été.
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boulevard des arènes Arènes de Nîmes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 91 60 61 62 billetterie@adamconcerts.com
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English :
After a long-awaited tour in the spring of 2026, Damso will return to the stages of the biggest festivals this summer.
L’événement Damso Festival de Nîmes Nîmes a été mis à jour le 2025-11-18 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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