Nîmes

Excursion en autocar Saint-Gilles/Camargue

Plusieurs lieux de RDV Nîmes Gard

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Enfants de 4 à 12 ans et personnes handicapées

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-25 09:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Une journée rien que pour vous ! Excursion en autocar à la découverte des sites classés UNESCO de notre territoire.

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Plusieurs lieux de RDV Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00

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English :

A day just for you! A bus tour to explore the UNESCO World Heritage sites in our region.

L’événement Excursion en autocar Saint-Gilles/Camargue Nîmes a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes