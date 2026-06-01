Excursion en autocar Saint-Gilles/Camargue Nîmes
Excursion en autocar Saint-Gilles/Camargue Nîmes jeudi 25 juin 2026.
Nîmes
Excursion en autocar Saint-Gilles/Camargue
Plusieurs lieux de RDV Nîmes Gard
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Enfants de 4 à 12 ans et personnes handicapées
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-06-25 09:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Une journée rien que pour vous ! Excursion en autocar à la découverte des sites classés UNESCO de notre territoire.
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Plusieurs lieux de RDV Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00
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English :
A day just for you! A bus tour to explore the UNESCO World Heritage sites in our region.
L’événement Excursion en autocar Saint-Gilles/Camargue Nîmes a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes
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