Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Excursion en autocar Uzès/Pont du Gard Nîmes

Excursion en autocar Uzès/Pont du Gard Nîmes mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Plusieurs lieux de RDV

Ville : 30000 Nîmes

Département : Gard

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 35 35 35

Nîmes

Excursion en autocar Uzès/Pont du Gard

Plusieurs lieux de RDV Nîmes Gard

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-24 09:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Une journée rien que pour vous ! Excursion en autocar à la découverte des sites classés UNESCO de notre territoire.
  .

Plusieurs lieux de RDV Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A day just for you! A bus tour to explore the UNESCO World Heritage sites in our region.

L’événement Excursion en autocar Uzès/Pont du Gard Nîmes a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes

À voir aussi à Nimes (Gard)