Qui sont les gaulois ?, Musée de la Romanité, Nîmes

Qui sont les gaulois ? 12 – 14 juin Musée de la Romanité Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Fini le cliché du paysan moustachu qui arpente sa forêt ainsi que celui, tenace, du guerrier à la résistance farouche ! L’archéologie préventive permet désormais de mieux connaître la complexité de la civilisation celtique qui, entre 800 et 51 avant J.-C., s’étendait sur une grande partie du territoire actuel de la France.

Une riche culture, une organisation sociale structurée, une remarquable habileté technique, un réseau commercial gigantesque… Voici le portrait que l’archéologie dresse des peuples gaulois. En quatre étapes, l’exposition offre un aperçu des principales caractéristiques de cette civilisation : une société à la composition variée, faite d’artisans d’exception, de cavaliers redoutables, d’élites fortunées, de savants, de marchands ; des groupes fonctionnant en réseau, grâce à un territoire organisé, parsemé de villages et parcouru d’un dense système de voies de terre et d’eau ; une économie de premier ordre liée à des productions artisanales et alimentaires uniques destinées à la consommation et à l’exportation ; et enfin une virtuosité technique, celle du travail du fer, dont l’archéologie met au jour de nombreux témoignages.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville », parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

Fini le cliché du paysan moustachu qui arpente sa forêt ainsi que celui, tenace, du guerrier à la résistance farouche ! L’archéologie préventive permet désormais de mieux connaître la complexité de :…

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