CONFÉRENCE J.C MULHER LE SACRÉ, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ? Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONFÉRENCE J.C MULHER LE SACRÉ, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ? Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 13 août 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONFÉRENCE J.C MULHER LE SACRÉ, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ?
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Dans le cadre des Entretiens du Temple , J.C Mulher, ancien élu, ancien pasteur fera le tour de la question le sacré, qu’est qu’on en fait ?
Dans le cadre des Entretiens du Temple , J.C Mulher, ancien élu, ancien pasteur fera le tour de la question le sacré, qu’est qu’on en fait ? .
Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 61 84 13 95
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English :
As part of the Entretiens du Temple series, J.C. Mulher, a former elected official and former pastor, will explore the topic: The Sacrament—What Do We Do With It?
L’événement CONFÉRENCE J.C MULHER LE SACRÉ, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ? Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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