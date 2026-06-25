CONFÉRENCE J.C MULHER LE SACRÉ, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ? Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 13 août 2026.

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONFÉRENCE J.C MULHER LE SACRÉ, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ?

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre des Entretiens du Temple , J.C Mulher, ancien élu, ancien pasteur fera le tour de la question le sacré, qu’est qu’on en fait ?

Dans le cadre des Entretiens du Temple , J.C Mulher, ancien élu, ancien pasteur fera le tour de la question le sacré, qu’est qu’on en fait ? .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 61 84 13 95

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English :

As part of the Entretiens du Temple series, J.C. Mulher, a former elected official and former pastor, will explore the topic: The Sacrament—What Do We Do With It?

L’événement CONFÉRENCE J.C MULHER LE SACRÉ, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ? Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère