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CONFÉRENCE J.C MULHER LE SACRÉ, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ? Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONFÉRENCE J.C MULHER LE SACRÉ, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ? Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONFÉRENCE J.C MULHER LE SACRÉ, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ? Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 13 août 2026.

Adresse
Temple
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Tarif
Gratuit Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONFÉRENCE J.C MULHER LE SACRÉ, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ?

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Dans le cadre des Entretiens du Temple , J.C Mulher, ancien élu, ancien pasteur fera le tour de la question le sacré, qu’est qu’on en fait ?
Dans le cadre des Entretiens du Temple , J.C Mulher, ancien élu, ancien pasteur fera le tour de la question le sacré, qu’est qu’on en fait ?   .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 61 84 13 95 

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English :

As part of the Entretiens du Temple series, J.C. Mulher, a former elected official and former pastor, will explore the topic: The Sacrament—What Do We Do With It?

L’événement CONFÉRENCE J.C MULHER LE SACRÉ, QU’EST-CE QU’ON EN FAIT ? Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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