Conférence Je pense trop de Christel Petitcollin Cahors jeudi 12 mars 2026.
1 Impasse Bessières Cahors Lot
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-03-12 20:00:00
fin : 2026-03-12
2026-03-12
Je pense trop de Christel Petitcollin est devenu un best-seller incontournable, avec un écho qui dépasse largement la France. Il a aidé des centaines de milliers de lecteurs à mieux comprendre ce mental envahissant, cette pensée qui tourne en boucle, analyse tout et épuise parfois. Traduit dans plusieurs langues, le livre a un impact international, et faire venir son autrice en conférence est une vraie chance, tant son approche parle au plus grand nombre.
Cet événement s’adresse à toutes les personnes qui se reconnaissent dans le “mental envahissant”, la pensée en arborescence, l’hypersensibilité… mais aussi aux proches et aux professionnels intéressés par ces questions.
1 Impasse Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie
I think too much by Christel Petitcollin has become an unmissable bestseller, with an echo that extends far beyond France
L’événement Conférence Je pense trop de Christel Petitcollin Cahors a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Cahors Vallée du Lot