Conférence Je pense trop de Christel Petitcollin Cahors jeudi 12 mars 2026.

1 Impasse Bessières Cahors Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 20:00:00
fin : 2026-03-12

Date(s) :
2026-03-12

Je pense trop de Christel Petitcollin est devenu un best-seller incontournable, avec un écho qui dépasse largement la France

Je pense trop de Christel Petitcollin est devenu un best-seller incontournable, avec un écho qui dépasse largement la France. Il a aidé des centaines de milliers de lecteurs à mieux comprendre ce mental envahissant, cette pensée qui tourne en boucle, analyse tout et épuise parfois. Traduit dans plusieurs langues, le livre a un impact international, et faire venir son autrice en conférence est une vraie chance, tant son approche parle au plus grand nombre.

Cet événement s’adresse à toutes les personnes qui se reconnaissent dans le “mental envahissant”, la pensée en arborescence, l’hypersensibilité… mais aussi aux proches et aux professionnels intéressés par ces questions.

1 Impasse Bessières Cahors 46000 Lot Occitanie  

I think too much by Christel Petitcollin has become an unmissable bestseller, with an echo that extends far beyond France

