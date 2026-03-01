Conférence Je pense trop de Christel Petitcollin Cahors

Conférence Je pense trop de Christel Petitcollin

Je pense trop de Christel Petitcollin est devenu un best-seller incontournable, avec un écho qui dépasse largement la France. Il a aidé des centaines de milliers de lecteurs à mieux comprendre ce mental envahissant, cette pensée qui tourne en boucle, analyse tout et épuise parfois. Traduit dans plusieurs langues, le livre a un impact international, et faire venir son autrice en conférence est une vraie chance, tant son approche parle au plus grand nombre.

Cet événement s’adresse à toutes les personnes qui se reconnaissent dans le “mental envahissant”, la pensée en arborescence, l’hypersensibilité… mais aussi aux proches et aux professionnels intéressés par ces questions.

