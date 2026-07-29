Conférence Jean Michel Basquiat, Riding the death Village-Neuf

Informations pratiques

Village-Neuf

Conférence Jean Michel Basquiat, Riding the death

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-03-09 20:00:00

fin : 2027-03-09

Date(s) :

2027-03-09

Du rêve américain aux murs de la ville, jusqu’à l’explosion créative du street art, ce nouveau cycle de conférences L’époque contemporaine Images de l’Homo Oeconomicus explore la manière dont les artistes contemporains ont observé, questionné et parfois dénoncé la société de consommation et les mutations du monde moderne.

Jean Michel Basquiat, Riding the death

Né à Brooklyn en 1960, Jean-Michel Basquiat, d’origine haïtienne et portoricaine est un des pionniers du street art américain. Dès la fin des années soixante-dix, il peint des graffs dans le métro new yorkais sous la signature SAMO pour Same Old Shit. Assez vite, SAMO intrigue et il est repéré par la scène de l’art contemporain. En quelques années, il devient un des artistes les plus en vue de New York. En 1983, il participe à la Biennale du Whitney Museum of American Art, il a à peine 23 ans. Mais, très vite, tout s’emballe, les galeries et les collectionneurs le harcèlent; il sombre dans la drogue et meurt en 1988 d’une overdose. Avec un art expressionniste, foudroyant de puissance et de rage, c’est le premier Noir Américain a percer dans le monde très select de l’art contemporain.

Portée par la voix passionnée de Catherine Koenig, chaque conférence nous plonge dans un regard singulier sur notre époque, à travers des œuvres emblématiques où se croisent art, économie, médias, culture populaire et engagement social.

Les conférences ont lieu simultanément en présentiel et en visioconférence (sur inscription). 0 .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

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L’événement Conférence Jean Michel Basquiat, Riding the death Village-Neuf a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue