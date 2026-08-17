Informations pratiques

Village-Neuf

Festi’Rose

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 13:30:00

fin : 2026-10-03 19:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Fort du succès de sa première édition, Festi’Rose revient à Village-Neuf ! L’Association Jeunesse et Loisirs, en partenariat avec la commune de Village-Neuf, vous donne rendez-vous le samedi 3 octobre 2026 pour une journée placée sous le signe de la prévention, du sport, de la culture et de la convivialité.

Ouvert à toutes et à tous, cet événement a pour objectif de sensibiliser le public à l’importance du dépistage du cancer du sein tout en proposant des animations accessibles à chacun.

Au programme de cette journée une marche/course solidaire de 6km, non chronométrée, des stands d’information et de prévention, ainsi que de nombreuses animations tout au long de l’après-midi, en présence de la Ligue contre le Cancer, de la Maison de Santé de Village-Neuf, une soirée Loto Rose , avec de nombreux lots axés autour de la santé et du bien-être.

Festi’Rose est avant tout un moment de partage et de mobilisation collective, réunissant habitants, associations et partenaires autour d’une cause essentielle encourager le dépistage précoce et soutenir la lutte contre le cancer du sein. Nous vous attendons nombreux pour cette belle journée de solidarité !

Course ou Marche 12€ (adulte)/ 6€ (jeune)

Loto 12€ pour 4 cartons

Course ou Marche + Loto 20€ .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 79 19 s.culturel@mairie-village-neuf.fr

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English :

L’événement Festi’Rose Village-Neuf a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue