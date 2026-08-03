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AGENDA · Village-Neuf

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’orgue symphonique Village-Neuf

dimanche 20 septembre 2026 · Village-Neuf

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
83 rue du Général de Gaulle
Ville
68128 Village-Neuf
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Village-Neuf

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’orgue symphonique

83 rue du Général de Gaulle Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

A l’occasion des Journées du Patrimoine, l’association des Amis de l’orgue de Village-Neuf vous invite à une immersion unique au cœur de l’orgue symphonique de l’église Saint-Nicolas. Vous pourrez découvrir les secrets de cet instrument d’exception à travers une visite guidée par un organiste et ponctuée de démonstrations musicales.  0  .

83 rue du Général de Gaulle Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 69 40 75 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’orgue symphonique Village-Neuf a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue

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