Conférence – Jean-René Cazeneuve : L’Histoire des éditions illustrées des Trois Mousquetaires depuis 1846, Château de Lavardens, Lavardens

Informations pratiques

Conférence – Jean-René Cazeneuve : L’Histoire des éditions illustrées des Trois Mousquetaires depuis 1846 Dimanche 20 septembre, 16h00 Château de Lavardens Gers

Plein tarif : 8€ au lieu de 12€ / Tarif réduit (personne en situation de handicap / étudiant/ demandeur d’emploi) : 6€ / -18 ans : gratuité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Best-seller universel dès sa sortie en 1844, Les Trois Mousquetaires a fait l’objet de très nombreuses adaptations illustrées à partir de 1846. Peintres, illustrateurs et graphistes de renom se sont succédés pour donner au roman toute sa fougue et aux mousquetaires tout leur panache, en particulier lors du siècle d’or de l’illustration, en cette fin du XIXe siècle.

Passionné de l’œuvre de Dumas, Jean-René Cazeneuve est élu Député du Gers à trois reprises. Ingénieur diplômé de l’École centrale de Marseille et titulaire d’un MBA de HEC Paris, il a occupé des postes de direction dans plusieurs grandes entreprises. A l’Assemblée nationale, il a été rapporteur général du budget de 2022 à 2024, et siège actuellement à la commission des Finances.

Château de Lavardens 32360 Lavardens Lavardens 32360 Gers Occitanie 05 62 58 10 61 https://chateaulavardens.fr/ Le château de Lavardens, un site patrimonial exceptionnel en Gascogne, a été à la fois le berceau des comtes d’Armagnac au XIIIe siècle et la résidence du Maréchal de France Antoine de Roquelaure au XVIIIe siècle.

Classé au titre des Monuments historiques en 1961, le château de Lavardens présente des prouesses architecturales uniques, notamment ses tours sur trompe.

Vous pourrez également découvrir ses magnifiques pavements en briques et ocres, ses galeries extérieures, ainsi que sa vue panoramique sur la campagne environnante. 15 min au nord d’Auch, direction Condom.

Best-seller universel dès sa sortie en 1844, Les Trois Mousquetaires a fait l’objet de très nombreuses adaptations illustrées à partir de 1846. Peintres, illustrateurs et graphistes de renom se sont …

©Château de Lavardens