Expositions : D’Artagnan – Cadet de Gascogne & Perry Taylor, Château de Lavardens, Lavardens

Informations pratiques

Expositions : D’Artagnan – Cadet de Gascogne & Perry Taylor 19 et 20 septembre Château de Lavardens Gers

Plein tarif : 8 € au lieu de 12€ / Tarif réduit (personne en situation de handicap / demandeur d’emploi / étudiant) : 6€ / – 18 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

D’Artagnan – Cadet de Gascogne

Entré dans la légende par les écrits de Courtilz de Sandras puis ceux d’Alexandre Dumas, d’Artagnan est aujourd’hui une figure majeure de l’imaginaire collectif.

Mais combien de personnes connaissent la véritable histoire de ce cadet de Gascogne, devenu un des mousquetaires favoris de Louis XIV ?

Avec cette nouvelle édition enrichie, l’équipe du château de Lavardens vous propose de (re)découvrir le parcours de vie de cet illustre gersois devenu légendaire. Mais aussi celle de cadets qui ont eux aussi marqués l’histoire de leur temps.

Avec la participation exceptionnelle de : Musée de l’Armée – Invalides / Fondation Jérôme Seydoux-Pathé / Société des amis d’Alexandre Dumas / Pastichesdumas.com / collectionneurs privés.

Perry Taylor

L’humour anglais et le génie de Perry Taylor ont su comprendre et aimer nos terres et nos gens. Tout en subtilité, finesse et bienveillance, Perry nous croque avec délice et offre des Gascons une image vraie, mélange d’humour et d’authenticité.

Château de Lavardens 32360 Lavardens Lavardens 32360 Gers Occitanie 05 62 58 10 61 https://chateaulavardens.fr/ Le château de Lavardens, un site patrimonial exceptionnel en Gascogne, a été à la fois le berceau des comtes d’Armagnac au XIIIe siècle et la résidence du Maréchal de France Antoine de Roquelaure au XVIIIe siècle.

Classé au titre des Monuments historiques en 1961, le château de Lavardens présente des prouesses architecturales uniques, notamment ses tours sur trompe.

Vous pourrez également découvrir ses magnifiques pavements en briques et ocres, ses galeries extérieures, ainsi que sa vue panoramique sur la campagne environnante. 15 min au nord d’Auch, direction Condom.

D’Artagnan – Cadet de Gascogne

©Evelyne