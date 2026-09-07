Je crée mon blason et mon masque de chevalier, Château de Lavardens, Lavardens

Informations pratiques

Je crée mon blason et mon masque de chevalier 19 et 20 septembre Château de Lavardens Gers

Gratuit pour les -18 ans / 8€ plein tarif au lieu de 12€ / 6€ tarif réduit (personne en situation de handicap/étudiant/demandeur d’emploi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Armez-vous de peinture, de crayons de couleur, de feutres, de plumes et de strass pour donner vie à votre blason et à votre masque de chevalier !

Château de Lavardens 32360 Lavardens Lavardens 32360 Gers Occitanie 05 62 58 10 61 https://chateaulavardens.fr/ Le château de Lavardens, un site patrimonial exceptionnel en Gascogne, a été à la fois le berceau des comtes d’Armagnac au XIIIe siècle et la résidence du Maréchal de France Antoine de Roquelaure au XVIIIe siècle.

Classé au titre des Monuments historiques en 1961, le château de Lavardens présente des prouesses architecturales uniques, notamment ses tours sur trompe.

Vous pourrez également découvrir ses magnifiques pavements en briques et ocres, ses galeries extérieures, ainsi que sa vue panoramique sur la campagne environnante. 15 min au nord d’Auch, direction Condom.

Armez vous de peinture, crayons de couleurs, feutres, plumes et strass pour donner vie à votre blason et votre masque de chevalier !

©Château de Lavardens, personnages : macrovector