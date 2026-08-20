Dédicaces de Perry Taylor, Château de Lavardens, Lavardens

Informations pratiques

Dédicaces de Perry Taylor Dimanche 20 septembre, 15h00 Château de Lavardens Gers

Plein tarif : 8€ au lieu de 12€ / tarif réduit (personne en situation de handicap/demandeur d’emploi/ étudiant) : 6 € / -18 ans : gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’artiste humoristique Perry Taylor nous fait l’honneur de sa présence au château.

De 15h30 à 18h, profitez d’une séance de dédicaces et de rencontres avec le plus gascon des dessinateurs britanniques, dont les illustrations pleines d’humour et de tendresse croquent avec talent la vie du Sud-Ouest.

Une belle occasion d’échanger avec cet artiste apprécié et de repartir avec un souvenir signé !

Château de Lavardens 32360 Lavardens Lavardens 32360 Gers Occitanie 05 62 58 10 61 https://chateaulavardens.fr/ Le château de Lavardens, un site patrimonial exceptionnel en Gascogne, a été à la fois le berceau des comtes d’Armagnac au XIIIe siècle et la résidence du Maréchal de France Antoine de Roquelaure au XVIIIe siècle.

Classé au titre des Monuments historiques en 1961, le château de Lavardens présente des prouesses architecturales uniques, notamment ses tours sur trompe.

Vous pourrez également découvrir ses magnifiques pavements en briques et ocres, ses galeries extérieures, ainsi que sa vue panoramique sur la campagne environnante. 15 min au nord d’Auch, direction Condom.

L’artiste humoristique Perry Taylor nous fait l’honneur de sa présence au château.

©Perry Taylor, Feuille à feuilles, Château de Lavardens