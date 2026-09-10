Exposition : « 3D, photo-collages et photographies », LAVA Gallery, Lavardens

Informations pratiques

Exposition : « 3D, photo-collages et photographies » 19 et 20 septembre LAVA Gallery Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

LAVA Gallery, acronyme de Lieu d’Art Vivant et Autonome, est une galerie d’art contemporain. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, elle vous invite à découvrir une exposition de photographies et de photo-collages en 3D, présentée jusqu’au 18 octobre 2026.

Si vous êtes de passage dans la région, venez apprécier les œuvres de Camille Levert et Nina Bonnet-Gendre.

LAVA Gallery 1 route de Jegun, 32000 Lavardens Lavardens 32360 Gers Occitanie

LAVA Gallery, est l’acronyme de Lieu d’Art Vivant et Autonome. Cette galerie d’art moderne et vivant propose pour les Journées européennes du patrimoine 2027 de découvrir l’exposition de et de 3D sur…

©Camille Levert et Nina Bonnet-Gendre.