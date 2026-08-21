Visite guidée – Château de Lavardens, Château de Lavardens, Lavardens

Informations pratiques

Visite guidée – Château de Lavardens 19 et 20 septembre Château de Lavardens Gers

Plein tarif : 8€ au lieu de 12€ / Tarif réduit ( personne en situation de handicap / demandeur d’emploi / étudiant) : 6€ / -18 ans : gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

À l’occasion de la thématique de cette année, « Patrimoine en péril », suivez votre guide à la découverte de l’histoire du château de Lavardens. Voyagez du XIIe siècle à nos jours et découvrez les enjeux liés à la restauration, à la conservation et à l’entretien d’un monument historique d’exception.

Château de Lavardens 32360 Lavardens Lavardens 32360 Gers Occitanie 05 62 58 10 61 https://chateaulavardens.fr/ Le château de Lavardens, un site patrimonial exceptionnel en Gascogne, a été à la fois le berceau des comtes d’Armagnac au XIIIe siècle et la résidence du Maréchal de France Antoine de Roquelaure au XVIIIe siècle.

Classé au titre des Monuments historiques en 1961, le château de Lavardens présente des prouesses architecturales uniques, notamment ses tours sur trompe.

Vous pourrez également découvrir ses magnifiques pavements en briques et ocres, ses galeries extérieures, ainsi que sa vue panoramique sur la campagne environnante. 15 min au nord d’Auch, direction Condom.

Sur la thématique de l’année « Patrimoine en péril », suivez la guide et découvrez l’histoire du château de Lavardens. Voyagez du XIIe siècle jusqu’à aujourd’hui et apprenez-en davantage sur les enjeux…

©Château de Lavardens