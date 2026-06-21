Conférence Jean-Victor Besson-Bey, un petit mousse de l’Houmeau devenu Vice-Amiral de la flotte égyptienne Musée du Papier Angoulême
Conférence Jean-Victor Besson-Bey, un petit mousse de l’Houmeau devenu Vice-Amiral de la flotte égyptienne Musée du Papier Angoulême mardi 13 octobre 2026.
Angoulême
Conférence Jean-Victor Besson-Bey, un petit mousse de l’Houmeau devenu Vice-Amiral de la flotte égyptienne
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 15:00:00
fin : 2026-10-13
Date(s) :
2026-10-13
En écho à l’exposition Marine Le Breton, Cartes marines , un cycle de conférences vous invite à approfondir les thématiques abordées par l’artiste. Entre art et géographie, ces rencontres offrent un regard enrichissant sur son travail.
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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 mediation.mdp@mairie-angouleme.fr
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English :
In conjunction with the exhibition “Marine Le Breton, Nautical Charts,” a series of lectures invites you to explore the themes addressed by the artist in greater depth. Straddling the worlds of art and geography, these sessions offer an enriching perspective on his work.
L’événement Conférence Jean-Victor Besson-Bey, un petit mousse de l’Houmeau devenu Vice-Amiral de la flotte égyptienne Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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