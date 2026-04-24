CONFÉRENCE: JULES PAMS, HUMANISTE ET CATALAN Canet-en-Roussillon
CONFÉRENCE: JULES PAMS, HUMANISTE ET CATALAN Canet-en-Roussillon samedi 16 mai 2026.
Canet-en-Roussillon
CONFÉRENCE: JULES PAMS, HUMANISTE ET CATALAN
Avenue Guy Drut Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:30:00
fin : 2026-05-16 17:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Le département des Pyrénées-Orientales eut le privilège de compter de grands hommes politiques au début du XXe siècle
.
Avenue Guy Drut Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 44 03 86
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English :
The Pyrénées-Orientales department had the privilege of counting a number of great politicians at the beginning of the 20th century
L’événement CONFÉRENCE: JULES PAMS, HUMANISTE ET CATALAN Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2026-04-24 par MAIRIE CANET
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